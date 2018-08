Continuar a ler

O Akhisarspor, de Miguel Lopes e Hélder Barbosa, contrariou este domingo o favoritismo do jogo e conquistou a Supertaça da Turquia, disputada em Konya entre o vencedor da Taça e o campeão turco, o Galatasaray.No final de uma época sem grandes picos, em que encerrou o campeonato na 11.ª posição, o Akhisarspor conseguiu o feito ao conquistar a Taça e hoje prolongou o seu 'estado de graça', batendo o histórico Galatasaray com 5-4 nas grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento.

Autor: Lusa