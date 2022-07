Al-Ahly de Ricardo Soares bate último classificado e encurta distâncias para o Zamalek

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al-Ahly de Ricardo Soares somou esta quarta-feira a segunda vitória consecutiva da Liga egípcia ao bater hoje o último classificado Misr Lel Makkasa, por 1-0, em jogo a contar para a 25.ª jornada da prova.

O único golo da partida foi apontado aos 23 minutos, pelo maliano Aliou Dieng, após uma assistência do egípcio Ahmed Abdelkader.

Com este resultado, o Al-Ahly passa a somar 54 pontos, aumentando para 12 a vantagem pontual para o quarto classificado Future FC e diminuindo a desvantagem para o líder Zamalek, de Jesualdo Ferreira, para seis pontos. No segundo lugar, segue o Pyramids, com 59.