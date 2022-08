Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Al-Ahly de Ricardo Soares qualifica-se para os 'quartos' da Taça do Egito com golo nos descontos Rabia, que passou pelo Sporting em 2014/15, marcou o golo do triunfo sobre o Misr Lel Makkasa aos 90'+4





• Foto: Twitter Al-Ahly