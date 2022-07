Al Ahly de Ricardo Soares reforça terceiro lugar no campeonato do Egito

O Al Ahly, treinado pelo português Ricardo Soares, empatou (0-0) este sábado no Cairo no terreno do Al Mokawloon, em jogo em atraso da Liga egípcia de futebol, referente à 21.ª jornada.

O resultado deixa o clube do antigo técnico do Gil Vicente mais firme no terceiro lugar, com 55 pontos, atrás do Zamalek, de Jesualdo Ferreira, que tem 63, e do Pyramids, que tem 59.

O Al Mokawloon é 16.º e antepenúltimo, com 25 pontos.