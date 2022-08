Al-Ahly manda dez jogadores de férias e complica vida a Ricardo Soares

Não está fácil a vida de Ricardo Soares no Al-Ahly. O técnico tem estado a lidar com dificuldades variadas, muitas delas provocadas por algumas decisões da direção. A última das quais, por exemplo, deixou o técnico com apenas 17 jogadores disponíveis e nove são juniores e três ex-juniores.É que, após a ameaça feita de atuar apenas com jovens no resto da época, em virtude de uma polémica verificada com o VAR num jogo recente, a administração do clube decidiu mandar dez jogadores... de férias. Para além disso, há seis jogadores lesionados.Uma situação que deixou o técnico numa posição complicada e que causou desconforto junto do próprio, sabe. Mesmo assim, refira-se, Ricardo Soares tem conseguido melhorar os números do Al-Ahly. Nos 11 jogos anteriores à sua chegada, o clube tinha cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas, ao passo que, com o técnico luso, em igual período, somou cinco vitórias, cinco empates e uma derrota. Nesta fase, acrescente-se, o Al-Ahly sofreu apenas dois golos.