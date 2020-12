Al Ain, de Pedro Emanuel, afastado dos 'quartos' da Taça dos Presidentes

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, foi afastado dos quartos de final da Taça dos Presidentes, competição de futebol dos Emirados Árabes Unidos, ao perder em casa com o Ajman, por 1-0.

O único golo da partida, referente aos oitavos de final da competição, foi apontado pelo ganês William Owusu, aos 44 minutos.

Na liga dos Emirados Árabes Unidos, o Al Ain segue na quarta posição, com 14 pontos, a seis do Al Sharjah, que lidera, enquanto o seu adversário de hoje ocupa a penúltima posição, com apenas dois pontos.