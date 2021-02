Al-Ain, de Pedro Emanuel, e Maccabi Haifa disputam 'jogos da paz'

O Al-Ain, equipa dos Emirados Árabes Unidos, orientada pelo português Pedro Emanuel, e o Maccabi Haifa, de Israel, anunciaram esta quarta-feira que vão disputar dois encontros particulares, os primeiros desde a normalização das relações entre os países.

"Os dois clubes concordaram em disputar dois encontros particulares, batizados de 'jogos da paz', o primeiro no estádio Hazza ben Zayed, perto de Abu Dhabi, e o segundo em Haifa", anunciou um responsável do Al-Ain, acrescentando que a data dos encontros será marcada posteriormente.

O presidente do Maccabi Haifa, Ya'akov Shahar, manifestou-se "muito feliz, por estar a viver um momento importante na história do futebol de Israel e dos Emirados Árabes Unidos".

Em setembro do ano passado, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain assinaram acordos com Israel, patrocinados pelos Estados Unidos, tornando-se os dois primeiros países árabes a normalizarem relações com o Estado hebreu depois do Egito (1979) e da Jordânia (1994).