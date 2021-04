Al Ain de Pedro Emanuel falha qualificação para a 'Champions' asiática

O Al Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos treinado pelo português Pedro Emanuel, foi este sábado goleado na deslocação ao terreno do Foolad, do Irão, por 4-0, no playoff de qualificação para a Liga dos Campeões Asiática de futebol.

Os golos foram apontados por Saleh Hardani (41), Luciano Pereira Mendes (49 e 86) e Ayanda Patosi (56) e colocam o Foolad na fase de grupos da competição, que arranca já em 14 de abril.

Já o técnico luso vê o Al Ain, que ocupa o 6.º lugar da Liga dos Emirados, ficar fora da 'Champions' asiática.