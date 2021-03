Al Ain de Pedro Emanuel goleia e sobe ao sexto lugar nos Emirados Árabes Unidos

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, foi esta sexta-feira ao estádio do Al Wahda golear por 4-0, na 20.ª jornada da Liga dos Emirados Árabes Unidos, e subiu ao sexto lugar.

A equipa de Pedro Emanuel resolveu o jogo na primeira parte, com três golos sem resposta, aos 10, 15 e 31 minutos, pelo avançado togolês, Kodjo Leba, e pelos médios Bandar Mohamed e Khalid Al Baloushi, respetivamente.

Na segunda parte, Leba 'bisou' e fixou o resultado final aos 88 minutos, numa altura em que a equipa visitada já jogava em inferioridade numérica por expulsão de Ahmed Rashid, por acumulação de amarelos.

Com este triunfo, a equipa de Pedro Emanuel subiu ao sexto posto, com 34 pontos, num campeonato liderado pelo Al Jazira, com 44, seguido do Ban Yas, com 42, enquanto o Al Wahda, hoje goleado pelo Al Ain, segue em oitavo lugar, com 29.