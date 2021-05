Al Ain de Pedro Emanuel perde em casa do Al-Jazira e é sexto nos Emirados

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, perdeu esta sexta-feira no terreno do líder da I Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos, o Al-Jazira, de Marcel Keizer, por 1-0, na 25.ª jornada, e segue em sexto lugar.

O golo que decidiu a partida a favor da equipa do ex-treinador do Sporting foi marcado pelo avançado Ali Ahmed Mabkhout, aos 33 minutos, o mesmo jogador que viu um golo não ser sancionado pelo videoárbitro por mão na bola, aos 58.

Com esta derrota, a equipa de Pedro Emanuel segue no sexto posto, com 38 pontos, numa tabela classificativa liderada pelo Al-Jazira, com 54, seguido do Bani Yas, com 53.