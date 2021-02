Al Ain de Pedro Emanuel vence e aproxima-se do pódio nos Emirados Árabes

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, aproximou-se esta sexta-feira do pódio do campeonato de futebol dos Emirados Árabes Unidos, ao vencer por 3-1 o Al Fujairah, no fecho da 17.ª jornada da prova.

O brasileiro naturalizado emiradense Caio Canedo foi a grande figura da partida, ao marcar dois golos, aos 23 e 83 minutos, sendo que, pelo meio, ainda conquistou a grande penalidade que o togolês Kodjo Laba converteu, aos 71.

O Al Fujairah, que está no antepenúltimo lugar da competição, ainda reduziu através do sueco Samuel Armenteros, aos 89 minutos, numa partida em que o japonês Shoya Nakajima, emprestado pelo FC Porto, e o luso-angolano Wilson Eduardo, ex-avançado do Sporting de Braga, foram titulares no Al Ain.

A formação treinada por Pedro Emanuel subiu ao quarto lugar, com 30 pontos, em igualdade com Al Nasr, quinto, e capitalizou os 'deslizes' dos três primeiros colocados, que cederam empates nesta ronda.

O Al Ain está agora a três pontos do Baniyas (33), terceiro classificado, e a sete da dupla de líderes, Al Sharjah (37) e Al Jazira (37), este último comandado pelo holandês Marcel Keizer, antigo treinador do Sporting.