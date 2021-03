Al Ain, de Pedro Emanuel, vence e é 6.º na liga dos Emirados Árabes Unidos

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu este domingo o Ajman por 2-0, em jogo da 22.ª jornada da liga dos Emirados Árabes Unidos e manteve-se no sexto lugar da competição.

A equipa do técnico português, que na semana passada perdeu em casa por 2-1 com o Beni Yas, chegou aos golos aos 15 minutos, por intermédio de Mohammed Al Baloushi, e aos 86 através de Kodjo Laba

A vitória, sobre o penúltimo classificado da prova, mantém a equipa de Pedro Emanuel no sexto lugar, com 37 pontos, a 11 do líder, o Beni Yas.