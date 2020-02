Al Ain de Pedro Emanuel vence e segue em 2º lugar nos Emirados Árabes Unidos

O Ai Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu esta sexta-feira de forma concludente em casa do Ittihad Kalba por 4-1, na 16ª jornada da 1ª Liga dos Emirados Árabes Unidos, e ocupa o segundo lugar da prova.

A equipa de Pedro Emanuel adiantou-se no marcador aos 17 minutos, pelo francês Omar Yaisien, mas o Kalba restabeleceu a igualdade três minutos volvidos, pelo avançado togolês Peniel Mlapa.

No entanto, o Al Ain voltou a colocar-se em vantagem à beira do intervalo, por outro avançado togolês, Kodjo Laba, e na segunda parte consolidou o triunfo na ponta final com mais dois golos, aos 71', pelo médio húngaro Balazs Dzsudzsak, e aos 90'+3 pelo avançado brasileiro Caio Canedo, respetivamente.

Com os três pontos hoje somados, o Al Ain segue em segundo lugar no campeonato, com 31 pontos, a cinco do líder Al-Ahli Dubai, e com mais um do que o terceiro classificado, o Al-Jazira.