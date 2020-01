Al Ain, de Pedro Emanuel, vence e sobe ao segundo lugar

O Al Ain, treinado pelo português Pedro Emanuel, venceu hoje na deslocação ao terreno do Khorfakkan por 3-0, em jogo da 13.ª jornada da liga dos Emirados Árabes Unidos em futebol, e subiu ao segundo lugar.

Com a vitória de hoje no terreno do último classificado no campeonato, o Al Ain subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 24 pontos, a cinco do líder Al Ahli Dubai, que tem menos um jogo.

Pedro Emanuel assinou contrato com a equipa do Emirados Árabes Unidos no início do ano, depois de passagens pela Académica, Arouca, Appolon Limassol, Estoril Praia, Al Taawon e Almeria.