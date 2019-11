Al Duahil de Rui Faria goleado na Taça da Liga do Qatar

O Al Duahil, treinado pelo português Rui Faria, foi este sábado goleado por 7-0 pelo Al-Khor, em jogo relativo à Taça da Liga do Qatar, mas apresentou-se desfalcado de vários habituais titulares, que estão ao serviço da seleção nacional.

O Al Khor, 10.º classificado do campeonato do Qatar, que é liderado, justamente, pela equipa de Rui Faria, marcou cinco golos por Said Brahmi, aos 11, 50, 54, 61 e 84 minutos, e dois por Ahmed Hassan Al Mohanadi (14' e 32').

O Qatar, país anfitrião do Mundial2022, está automaticamente apurado para a fase final, mas tem realizado alguns jogos de preparação, o último dos quais em Doha frente à seleção de Singapura, que derrotou por 2-0 na passada quinta-feira.