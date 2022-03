Al-Duhail de Luís Castro está na final da Taça do Emir do Qatar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, venceu este domingo o Al Saad, em Doha, por 3-2, em jogo das meias-finais da Taça do Emir em futebol, apurando-se para a final da prova.



A equipa de Luís Castro foi a primeira a marcar, aos sete minutos, pelo médio tunisino Ferjani Sassi, mas o veterano avançado ganês André Ayew, à passagem do minuto 33, restabeleceu o empate, que seria desfeito à beira do intervalo, aos 44, pelo avançado queniano Michael Olunga.

Na segunda parte, Ferjani Sassi bisou, aos 80 minutos, colocando o resultado em 3-1, mas o Al-Sadd reduziu em cima no minuto 90, pelo avançado argelino Baghdad Bounedjah.

Com este triunfo, o Al-Duhail garantiu a qualificação para a final da Taça do Emir, marcada para a próxima sexta-feira, na qual vai encontrar o Al-Gharafa, que venceu hoje o Al-Wakra, por 4-1, no outro jogo das meias-finais da competição.

O técnico luso, que vai assumir o comando técnico do Botafogo, deve embarcar para o Rio de Janeiro no próximo final de semana, depois da final da Taça do Emir.