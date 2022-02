Al Duhail de Luís Castro goleia no dia da revalidação do título do Al Sadd

O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, goleou esta segunda-feira o Qatar SC, por 5-0, mas não evitou a revalidação do título de futebol do Qatar pelo Al Sadd, que goleou por 8-2 na visita ao Al Ahli.A goleada da equipa de Luís Castro, cujo nome tem sido apontado como possível próximo técnico dos brasileiros do Corinthians, começou à beira do intervalo, aos 43 minutos, com um golo do avançado queniano Michael Olunga, e ganhou expressão na segunda parte.

O mesmo Olunga bisou aos 62 minutos, mas o seu colega e avançado Ali Almoez não quis ficar atrás e também ele 'assinou' um 'bis', aos 65 e 89, cabendo a Mubarak Hamza, lançado em campo aos 82, fechar a contagem aos 90.

No entanto, esta goleada de nada valeu, visto que o Al Sadd já tinha revalidado hoje o título de campeão de futebol do Qatar, ao golear por 8-2 na visita ao Al Ahli, assegurando uma vantagem irrecuperável para a equipa de Luís Castro.

O bicampeão, orientado por Javi Garcia desde a saída do técnico Xavi Hernández para o FC Barcelona, dispõe agora de 10 pontos de vantagem sobre o Al Duhail, segundo classificado, que só pode conquistar nove pontos nos três jogos que lhe faltam.

O Al Sadd, que venceu todos os jogos na prova, à exceção do empate 3-3 frente ao Al Duhail, ainda com Xavi Hernández como treinador, é o recordista de títulos no Qatar, com 15 troféus conquistados, entre os quais os das duas últimas temporadas.

A equipa de Doha, que tem o melhor ataque e defesa da competição, com 72 golos marcados e 20 sofridos, deu uma demonstração de superioridade no recinto do Al Ahli, marcando por intermédio Akran Afif, Hassan Al Haydos (de grande penalidade), Boualem Khoukhi, Baghdad Bounedjah, Santi Cazorla, Youssef Abdel Razaq e Andere Ayew (dois).