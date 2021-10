Al Duhail, de Luís Castro, vence e partilha, provisoriamente, liderança no Qatar

O Al-Duhail, treinado pelo português Luís Castro, venceu na receção ao Qatar SC, na oitava jornada da Liga do Qatar, e ascendeu, provisoriamente, à liderança, que partilha com o Al-Saad, de Xavi Hernández.

A equipa de Luís Castro esteve a perder desde o minuto 15, por 'culpa' do internacional espanhol Javi Martinez, ex-Bayern Munique, que abriu o marcador, mas acabaria por dar a volta ao resultado, com golos aos 38 e 47, pelo médio sul-coreano Nam Tae-Hee e pelo avançado queniano Michael Olunga, respetivamente.

Com este triunfo, o Al-Duhail alcançou no topo da classificação o líder Al-Saad, orientado pelo antigo jogador do FC Barcelona Xavi Hernández - cujo nome tem sido apontado como sucessor de Ronald Koeman no cargo de treinador da equipa catalã -, com 22 pontos, mas terá de aguardar pelo desfecho da partida entre o seu rival e o Al Ahli.