Al Duhail de Rui Faria apura-se para a final da Taça da Liga do Qatar

O Al Duhail, treinado pelo português Rui Faria, venceu este sábado em casa do Qatar SC por 4-0 e apurou-se para a final da Taça da Liga do Qatar.O brasileiro Júnior, aos 11 e aos 65 minutos, o marroquino El Arabi, aos 23, e Hussain Al Brake, aos 29, fizeram os golos de um triunfo fácil dos comandados do novo técnico, na visita ao 'carrasco' do Al Sadd, de Jesualdo Ferreira, eliminado nos quartos de final.Rui Faria vai defrontar na final o Al-Kharitiyath, que bateu o Al Gharafa por 4-1 no outro jogo das meias-finais, e poderá conquistar o primeiro título na carreira como treinador principal, que iniciou no clube de Doha, depois de ser adjunto de José Mourinho durante muitos anos.