Al-Duhail de Rui Faria eliminado nos 'oitavos' da Liga dos Campeões asiática

O Al-Duhail, equipa do Qatar orientada pelo português Rui Faria, foi esta terça-feira eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática, ao perder frente ao Al-Sadd, do mesmo país, por 3-1, no jogo da segunda mão da prova.Depois no empate em casa (1-1), o Al-Duhail sofreu o primeiro golo à passagem do minuto 20, apontado por Akram Afif, que já tinha marcado no primeiro jogo, consentido depois o segundo antes do intervalo, através de Hassan, aos 34.No segundo tempo, Edmilson Júnior, aos 56, deu alguma esperança à equipa de Rui Faria, mas o autogolo do defesa central Yasser em tempo de compensação (90+1) confirmou a eliminação.O Al-Sadd, campeão do Qatar em 2018/2019 sob orientação de Jesualdo Ferreira, ao qual sucedeu o espanhol Xavi Hernández, vai defrontar nos quartos de final o Al Nassr, do português Rui Vitória.