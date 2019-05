Al Duhail de Rui Faria empata e é 2.º no Grupo C da Champions asiática

Os cataris do Al Duhail, treinados pelo português Rui Faria, empataram esta segunda-feira a um golo no terreno dos iranianos do Esteghlal, em encontro do Grupo C da Liga dos Campeões asiáticos.A primeira equipa a marcar foi o Esteghlal, aos 53 minutos, por Roozbeh Cheshmi, mas o Al Duhail empatou dois minutos depois, aos 55, pelo avançado brasileiro Edmilson Júnior.Pela equipa iraniana alinhou o português Esmael Gonçalves, ex-Rio Ave, durante os 90 minutos.Com este empate o Al Duhail segue em segundo lugar do Grupo C, com oito pontos, menos um do que o líder Al-Hilal, da Arábia Saudita, a ex-equipa de Jorge Jesus, enquanto os iranianos do Esteghlal ocupam o terceiro posto, com cinco pontos, e o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, é quarto e último, com apenas dois.