Al Duhail de Rui Faria mantém liderança no Qatar

O Al Duhail, de Rui Faria, manteve este sábado a liderança da Liga do Qatar, ao golear em casa o Al Sadd, campeão em título, por 4-1, depois de ter estado a perder, em jogo da nona jornada.Hassan Al Heidos, aos 14 minutos, deu vantagem à formação comandada pelo espanhol Xavi, que contou com o português Pedro Correia a tempo inteiro, mas Muntari, aos 34, e Boudiaf, aos 45+1, conseguiram a reviravolta, ainda na primeira parte.Depois, o brasileiro Edmilson Junior, aos 81, e Almoez Ali, aos 90+1, já depois de Yasser ter deixado os anfitriões em inferioridade numérica, com uma expulsão por acumulação de cartões amarelos, aos 88, encerraram o marcador.Com este triunfo, o Al Duhail, vice-campeão na edição anterior da Liga das Estrelas do Qatar, soma 23 pontos, mais dois do que o Al Rayyan, enquanto o Al Sadd segue no quarto posto, com menos dois jogos.