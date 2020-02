Al Duhail, de Rui Faria, perde na visita ao reduto do Al Rayyan

O Al Duhail, equipa orientada pelo treinador português Rui Faria, perdeu (1-0) na visita ao reduto do Al Rayyan, em jogo a contar para a 14.ª jornada da liga qatari de futebol, num encontro em que o argelino Yacine Brahimi, ex-FC Porto, foi titular e jogou os 90 minutos.





O único golo da partida foi marcado pelo costa-marfinense Yohan Boli, avançado do Al Rayyan, à passagem do minuto 64 da partida.Com este resultado, a equipa do técnico luso, mantém-se na liderança do campeoanto qatari, com 33 pontos, ao passo que o Al Rayyan é 2.º classificado, com 31 pontos.