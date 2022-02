Al Duhail ‘trava’ saída de Luís Castro

Depois de John Textor ter assumido que Luís Castro “é o homem certo” para o Botafogo, o técnico português do Al Duhail continua impedido de rumar ao Brasil pois tem contrato com o atual clube até junho. E os responsáveis pelo emblema do Qatar garantiram ontem que não estão disponíveis a libertar o técnico. “A direção do clube tem reparado na frequência de notícias recentes sobre a saída do treinador Luís Castro. O Al Duhail confirma ter recebido inúmeras ofertas que solicitam os serviços do técnico, mas confirma o compromisso com ele até ao fim do seu contrato com o clube”, garantiu o conjunto qatari.

Assim, a única forma de o Botafogo antecipar a libertação do português será pagar a cláusula de rescisão, avaliada em 1,2 milhões de euros, que o clube brasileiro tenta ainda reduzir.