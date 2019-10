Al-Duhail vence e mantém liderança no Qatar

O Al-Duhail, treinado pelo português Rui Faria, venceu este sábado na receção ao Al-Gharafa, por 2-1, na 8ª jornada da liga do Qatar, e manteve a liderança da prova.





O Al-Gharafa inaugurou o marcador aos 60 minutos, pelo avançado argelino Sofiane Hanni, mas seis minutos depois a equipa de Rui Faria chegou ao empate por Mohamed Muntari e, aos 87', assegurou os três pontos graças a um golo do avançado brasileiro Edmilson Júnior.

Com este triunfo, o Al-Duhail lidera o campeonato, com 20 pontos, seguido do Al-Rayyan, com 18, e do Al Sadd, equipa treinada pelo antigo jogador do Barcelona, Xavi Hernández, que soma 15, mas tem menos dois jogos, sendo o próximo, justamente, no terreno do líder.