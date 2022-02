Al Faisaly de Daniel Ramos goleado na Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Faisaly, do técnico português Daniel Ramos, foi esta terça-feira goleado no campo do Al Fateh, adversário direto pela manutenção, por 4-1, em encontro em atraso da 10.ª jornada da liga da Arábia Saudita de futebol.

Ao intervalo, a equipa do treinador português já perdia por três golos de diferença, com o argelino Bendebka, aos 24 minutos, e o peruano Cuevas, aos 42 e 45, a marcarem para a equipa da casa.

Na segunda parte, o marroquino Saadane, aos 55 minutos, aumentou ainda mais a diferença para o Al Fateh, mas o cabo-verdiano Júlio Tavares fez o tento de honra do Al Faisaly, aos 85.

A formação de Daniel Ramos somou o terceiro jogo seguido sem vencer na liga saudita (apenas um triunfo nos últimos 11) e segue no 13.º posto com 21 pontos, apenas um acima da zona de despromoção.

Por seu lado, Al Fateh saltou para o 11.º posto, com 24 pontos.