Arábia Saudita: Al Feiha, de Jorge Simão, derrotado em casa pelo líder Al-Hilal

O Al Feiha, treinado pelo português Jorge Simão, foi esta quinta-feira derrotado pela margem mínima (1-0) na receção ao líder Al-Hilal, no jogo da 18.ª jornada da Liga da Arábia Saudita, e somou o segundo desaire consecutivo.

Com o médio português Arsénio entre os titulares do Al Feiha, o nulo durou até ao minuto 69, altura em que o defesa saudita Al Burayk anotou o único tento do encontro.

O Al-Hilal consolidou a liderança no campeonato, agora com 41 pontos, mas mais um jogo que o segundo classificado Al Nasr, de Rui Vitória, que tem 35, enquanto o Al Feiha segue em 11.º lugar, com 21.