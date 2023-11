Al Gharafa de Pedro Martins lidera Super Liga do Qatar

O Al-Gharafa, treinado por Pedro Martins, lidera a Super Liga do Qatar, em igualdade pontual com o Al-Sadd, após o triunfo, por 5-4, sobre o Al Arabi, em jogo da 8.ª jornada, disputado esta sexta-feira. Brahimi, antigo avançado do FC Porto, abriu a contagem, na transformação de um penálti, quando estavam jogados apenas 4 minutos. O Al Arabi ainda empatou, mas o golo de Farid Boulaya, a um minuto do final do tempo regulamentar, selou a 6.ª vitória, em 8 jogos, da equipa comandada pelo técnico português.Pedro Martins chegou ao Qatar a meio da época passada, após deixar o comando técnico do PAOK, da Grécia, com o objetivo de reorganizar o clube sedeado em Doha e devolvê-lo aos títulos que fogem ao Al-Gharafa há já algumas temporadas. Depois de, nos últimos meses da época passada, ter conseguido estabilizar e reestruturar o clube, Pedro Martins parece agora em condições de ir atrás de objetivos mais ambiciosos. Os primeiros resultados são promissores.