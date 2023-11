Al Gharafa de Pedro Martins volta a vencer e segue na liderança da Liga do Qatar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Gharafa, de Pedro Martins, venceu este sábado na visita ao Umm Salal, por 2-1, e lidera a Liga do Qatar ao fim de nove jogos disputados. Os golos da equipa orientada pelo treinador português foram apontados por Farid Boulaya, aos 40 minutos, e Ferjani Sassi, aos 89', ao passo que o tento da equipa da casa foi da autoria do ex-Boavista Kenji Gorré, aos 57'.Com este resultado, o Al Gharafa chega aos 22 pontos, mais três que o Al Sadd (19), o 2.º colocado, que conta com menos duas partidas jogadas.