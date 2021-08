Al-Hazem de Hélder Cristóvão continua sem vencer na Liga saudita

O Al-Hazem, treinado pelo português Hélder Cristóvão, continua sem somar qualquer triunfo na Liga saudita de futebol, tendo perdido esta quarta-feira por 2-0 no reduto do Al-Raed, no jogo que abriu a terceira jornada.

Com o médio português Tiago Rodrigues no 'onze', o Al-Hazem viu-se em desvantagem em cima do intervalo, aos 45'+3 minutos, através de Rayed Al Ghamdi, e iria sofrer um autogolo de Dawood Al Saeed nos instantes iniciais do segundo tempo, aos 47'.

Após dois empates, a formação comandada por Hélder Cristóvão perdeu pela primeira vez no campeonato, no qual ocupa a 12.ª posição, com apenas dois pontos, enquanto o Al-Raed subiu provisoriamente ao segundo lugar, com os mesmos seis pontos do líder Al-Hilal.