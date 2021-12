Al Hilal de Leonardo Jardim empata e marca passo na Liga saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, empatou esta sexta-feira em casa sem golos com o Al Feiha, em jogo em atraso da quarta jornada da Liga saudita de futebol, falhando a aproximação aos três primeiros classificados.

Em Riade, os campeões asiáticos de futebol não conseguiram sair do 'nulo' ante o quinto classificado, acabando por seguir em quartos, agora com 21 pontos, mais dois do que os adversários de hoje.

A tabela é liderada pelo Al Ittihad, com 26 pontos e 12 jogos disputados, com Al Shabab e Damac nas posições imediatamente seguintes, com 25 pontos e 13 jogos. O Al Hilal disputou 11 partidas.

Os comandados do treinador português voltam a jogar em casa em 16 de dezembro, com o Al Nassr, procurando colocar um ponto final nos dois empates seguidos que agora somam.