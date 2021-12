Al Hilal de Leonardo Jardim perde e fica mais longe do topo na Arábia Saudita

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Al Hilal, treinado pelo português Leonardo Jardim, perdeu este sábado por 3-2 na receção ao Al Fateh, em jogo da 14.ª jornada da liga da Arábia Saudita, ficando um pouco mais longe da revalidação do título.

O peruano Andre Carrilo, ex-jogador de Sporting e Benfica, colocou o Al Hilal em vantagem, aos 12', mas o Al Fateh virou o resultado, com golos de Batna (16') e Bendebka (71'), antes de Gomis voltar a igualar, aos 75', e de Batna bisar, aos 86', na marcação de uma grande penalidade.

O Al Hilal, campeão nas últimas duas temporadas, ocupa o quarto lugar, com menos quatro pontos do que o Al Shabab e a cinco de distância dos líderes Al Ittihad (que tem menos um jogo realizado) e Damac (com mais uma partida disputada).