Al Hilal de Leonardo Jardim vence para a Liga saudita com golo aos 90'+5

O Al-Hilal, treinado por Leonardo Jardim, venceu este sábado o Al Raed para a Liga saudita, com o golo da vitória por 3-2 a acontecer já no período de descontos.

O internacional francês Bafetembi Gomis marcou aos 90'+5 minutos e conseguiu resolver uma partida que parecia condenada ao empate, depois do português Éder ter empatado para o Al Raed aos 88'.

Após uma primeira parte sem golos, o Al-Hilal reapareceu melhor e chegou à vantagem de 2-0 com o bis do argentino Luciano Vietto, antigo jogador do Sporting, aos 53' e 61'.

O Al Raed não se deu por vencido e reduziu aos 86', golo de Yehya Al-Shehri, após o que Éder empatou o jogo.

O jogo no estádio príncipe Faisal bin Fahd não contou apenas com Leonardo Jardim no banco da equipa da casa e Éder no 'onze' visitante, em termos de portugueses - Artur Soares Dias foi o árbitro desta partida da nona jornada do campeonato.

Com os três pontos hoje conquistados, o Al-Hilal, que é o campeão em título, sobe a quarto, com 15 pontos, mas tem menos dois jogos disputados que o trio da frente, composto por Damak (18), Al Ittiad (17) e Al Shabab (15).