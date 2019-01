Al Hilal tenta Rui Faria para o lugar de Jorge Jesus

O 'Sport 360' avança que o Al Hilal já contactou Rui Faria para substituir Jorge Jesus no caso do treinador regressar ao Benfica. O site cita mesmo fonte próxima do antigo adjunto de José Mourinho que recorda que o Al Hilal já tentara a contratação de Rui Faria o ano passado, mas o contrato na altura com o Manchester United 'impediu' a concretização do negócio.A oferta para Rui Faria no último verão, antes da equipa da Arábia Saudita avançar para a contratação de JJ em junho, era de um ano de contrato. "Dependendo das condições, Faria poderá dizer que sim ao Al Hilal", disse a mesma fonte.Faria, 43 anos, está atualmente sem clube, mas tudo indica à espera de um abraçar um projeto de monta. Ex-adjunto do Special One, é igualmente um treinador a que o Benfica está atento