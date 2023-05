Al Ittihad de Espírito Santo perde e vê Al Nassr de Cristiano Ronaldo mais perto da liderança

O Al Ittihad de Nuno Espírito Santo foi esta quarta-feira surpreendido (2-1) no terreno do Al-Taawon, em jogo a contar para a ronda 25 do campeonato saudita, e viu a sua vantagem pontual para o vice-líder Al Nassr de Cristiano Ronaldo diminuir para três pontos.

Al Rashidi foi a grande figura do encontro ao marcar os dois golos do Al Taawon (17' e 67'), que com este resultado deu um salto (ainda que de forma provisória) ao 5.º lugar da classificação, com 40 pontos.

O goleador Hamdallah marcou o único golo da formação orientada pelo treinador português (77'), que não conseguiu anular a desvantagem no marcador até ao apito final, apesar de ter terminado em vantagem numérica após a expulsão de Al Mutairi (90'+15).