Al Ittihad de Nuno Espírito Santo perde pela primeira vez na Champions Asiática

O Al Ittihad perdeu esta segunda-feira com os iraquianos do Al Quwa Al Jawiya (2-0) em jogo a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Champions Asiática. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo, que contou com o português Jota a titular, sofreu assim a primeira derrota na competição.Ali Jasim inaugurou o marcador para a equipa da casa em cima do intervalo, aos 44 minutos. Na segunda parte, Mohanad Karrar (52’) ampliou a vantagem do emblema do Iraque.Com este resultado o Al Ittihad é segundo classificado do grupo C, com 6 pontos, menos um que o líder Al Quwa Al Jawiya.