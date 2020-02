Al Nasr de Rui Vitória empata em casa e perde terreno para o líder Al-Hilal

O Al Nasr, treinado pelo português Rui Vitória, empatou (2-2) esta quinta-feira frente ao Al Ahli, e perdeu terreno para a liderança da 1.ª liga saudita, enquanto o Al-Taawon, de Vítor Campelos, perdeu (1-0) com o líder Al-Hilal.

No encontro da 20.ª jornada, o médio brasileiro Giuliano, com um 'bis' (59 e 66), salvou o Al Nasr do desaire frente ao terceiro classificado, depois ter chegado ao intervalo com uma desvantagem de dois golos, face ao tento na própria baliza de Petros (32) e um outro do sírio Omar Al Soma, de grande penalidade (43), que, ainda assim, deixa a formação de Rui Vitória mais longe da liderança.

A jogar em casa, o Al-Taawon, com o defesa luso Ricardo Machado a titular, sofreu o único tento da partida ainda na primeira parte, à passagem do minuto 16, quando Al Dawsari garantiu o triunfo para os visitantes, que permite dilatar a vantagem no primeiro lugar, agora com 47 pontos, mais cinco que a formação de Rui Vitória. Os anfitriões são sextos, com 29.