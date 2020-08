Al Nasr de Rui Vitória goleia Al-Taawon de Vítor Campelos

O Al Nasr, orientado por Rui Vitória, goleou esta quinta-feira o Al-Taawon, treinado por Vítor Campelos, por 4-1, em encontro da 26.ª jornada da 1.ª liga saudita.





Hamdallah (5'), (49') e (81') e Amrabat (17') apontaram os golos da formação visitante, campeã em título, que somou o 3.º triunfo consecutivo na prova. Héldon (54'), que passou pelo futebol português, fez o único golo do Al-Taawon.Com este triunfo, o Al-Nasr passa a somar 54 pontos, ocupando o 2.º lugar, com menos 6 pontos que o líder Al-Hilal (-1 jogo, a disputar esta quinta-feira). Já o Al-Taawon é 10.º colocado, com 32.