Al Nassr de Rui Vitória apura-se para os 'oitavos' da Liga dos Campeões asiática

Os sauditas do Al Nassr, treinados pelo português Rui Vitória, apuraram-se esta terça-feira para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões Asiática, ao vencerem na receção ao Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por 3-1.A equipa de Rui Vitória esteve a ganhar por 3-0, na sequência dos golos de Giuliano, Abdulalah Al Salem e Fahad Al Jumayah, aos 30, 34 e 56 minutos, respetivamente, com o Al Wasl a reduzir aos 90, por Faraj Khamis.Com este triunfo, o Al Nassr garantiu, pelo menos, o segundo lugar do Grupo A, com nove pontos, que dá acesso aos oitavos de final, mas pode ainda chegar à liderança se vencer na última jornada na visita ao Zob Ahan, que ocupa o primeiro lugar com 11 pontos, enquanto os iraquianos do Al Zawraa ocupam o terceiro lugar, com cinco, e o Al Wasl é quarto e último, com três.