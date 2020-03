Al Nassr de Rui Vitória e Al Taawon de Vítor Campelos perdem na Arábia Saudita

O campeão Al Nassr, orientado pelo português Rui Vitória, e o Al Taawon, do treinador Vítor Campelos, perderam ete sábado em casa do Al Faisaly (3-2) e Abha (2-1), respetivamente, na 21.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita.

Numa partida com golos brasileiros, o Al Nassr chegou à vantagem por Petros (0-1), aos sete minutos, mas o Al Faisaly empatou por Igor Rossi (1-1), aos 15', e passou para a frente por Guilherme (2-1), aos 28'.

A vantagem durou apenas dois minutos, dado que o Al Nassr empatou por Giuliano (2-2), aos 30 minutos, mas na segunda parte, aos 63 minutos, Guilherme bisou e estabeleceu o resultado final em 3-2 favorável ao Al Faisaly.

Com esta derrota, o Al Nassr permanece no segundo lugar do campeonato, com 42 pontos, mas pode ver o líder Al Hilal (1.º, com 47), que ainda hoje recebe o Al Ittifaq (11.º, com 26), aumentar a vantagem. O Al Faisaly é quinto, com 34 pontos.

O treinador português do Al Taawon, Vítor Campelos, também não foi feliz na deslocação a casa do Abha, que chegou à vantagem de 2-0 com golos de Saleh Al Abbas, aos dois minutos, e do marroquino Amine Atouchi, aos 79'. O Al Taawon ainda reduziu por Rabeaa Sefiani (2-1), aos 86 minutos.

O Al Taawon, que alinhou com o português Ricardo Machado, ocupa o oitavo lugar do campeonato, com 29 pontos, enquanto o Abha é 10.º, com 27.