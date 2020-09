Al Nassr, de Rui Vitória, empata na visita ao Al-Itthiad

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, empatou hoje a um golo no estádio do Al-Itthiad, na 29.ª jornada da 1.ª Liga de futebol da Arábia Saudita, enquanto o Al Taawon, de Vítor Campelos, perdeu no terreno do Al-Fateh.

A equipa de Rui Vitória cedo se colocou em vantagem no marcador, aos quatro minutos, pelo avançado marroquino Abderrazak Hamdallah, mas não durou muito tempo, visto que o Al-Itthiad repôs a igualdade aos 11, pelo avançado costa-marfinense, Wilfred Bony, ex-Chelsea.

Com este empate, o Al Nassr continua em segundo lugar no campeonato, liderado pelo Al-Hilal, que foi hoje vencer por 3-1 no terreno do Al Wedha, já depois de ter garantido a conquista do título.

Noutro jogo da 29ª jornada, o Al Taawon, orientado pelo técnico português Vítor Campelos, perdeu por 1-0 na deslocação ao estádio do Al Fateh, e caiu para 12.º lugar da tabela classificativa, com 32 pontos.

O golo do triunfo da equipa da casa foi marcado pelo avançado holandês Mitchell te Verde, aos 81 minutos, e pela equipa do Al-Taawon alinhou um português, o central Ricardo Machado, que jogou os 90 minutos.