Al Nassr de Rui Vitória entra a perder na Liga saudita

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, entrou com o 'pé esquerdo' no campeonato saudita, ao perder em casa por 2-1 com o Al Fateh, num jogo cuja figura foi o futebolista Sofiane Bendebka, que 'bisou'.

A equipa de Rui Vitória sofreu um golo logo aos 12 minutos, pelo avançado argelino, mas, na segunda parte, restabeleceu a igualdade, aos 53, por Khalid Al Ghannan, a qual não duraria muito, pois, aos 63, Bendebka voltou a marcar.

Após a primeira jornada, a classificação é liderada pelo Al Raed, com três pontos, mas há mais cinco equipas com os mesmos pontos, o Al Wehda, o Al Fateh, o Al Hilal, o Al Shabab e o Al Ahli, enquanto o Al Nassr é 12.º, ainda sem pontos.