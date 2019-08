Al Nassr de Rui Vitória inicia defesa do título com vitória

O Al Nassr, orientado pelo treinador português Rui Vitória, iniciou esta quinta-feira a defesa do seu título com um triunfo sobre o Dhamk por 2-0, na primeira jornada do campeonato saudita.





A equipa de Rui Vitória adiantou-se no marcador aos 24 minutos, através do médio brasileiro Giuliano, e ampliou a vantagem quase em cima do intervalo, aos 45, pelo ponta de lança marroquino Abderrazak Hamdallah.Com este triunfo, os campeões sauditas entram com o pé direito na competição sob o comando técnico de Rui Vitória, contratado em janeiro deste ano e que conduziu a equipa ao título.