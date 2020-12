Al Nassr de Rui Vitória nos 'quartos' da Taça saudita

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça saudita de futebol, ao contrário do Al Shabab, do compatriota Pedro Caixinha, que foi eliminado já perto do fim do jogo.

Apesar do momento na liga interna não ser o melhor -- 15.º e penúltimo lugar, com apenas quatro pontos em oito jogos -, o Al Nassr foi hoje feliz perante o Al-Raed, com uma vitória (2-0) esclarecedora, fruto dos tentos apontados por Ayman Yahya, aos 21, e Sami Al Naji (67).

Com o extremo luso Fábio Martins entre os titulares, Pedro Caixinha viu o Al Shabab aguentar o 'nulo' até ao minuto 89, altura em que Hassan Alamiri, de grande penalidade, garantiu a passagem para o Al Quadisiya.