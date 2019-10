Al Nassr, de Rui Vitória, vence líder Al-Hilal na Arábia Saudita

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu este domingo por 2-1 no terreno do líder do campeonato saudita de futebol, o Al-Hilal, e subiu ao quinto lugar da prova, à passagem da oitava jornada.





A equipa da casa abriu o marcador aos 32 minutos, pelo médio brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador do Estoril e do FC Porto, mas o Al Nassr deu a volta ao resultado na segunda parte, graças a um 'bis' do avançado marroquino Abederrazak, aos 56 e 73.Com este triunfo, o Al Nassr subiu ao quinto posto do campeonato, com 14 pontos, os mesmos do quarto, o Al Ahli, mas o Al Hilal, não obstante a derrota de hoje, mantém a liderança, com 19, quatro de vantagem sobre o segundo e terceiro classificados, o Al-Shabab e o Al Wehda.