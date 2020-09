Al Nassr, de Rui Vitória, vence o Al Ettifaq

O Al Nassr, treinado pelo português Rui Vitória, venceu esta quarta-feira no estádio do Al Ettifaq (3-2), na 30ª jornada da primeira liga de futebol da Arábia Saudita, enquanto o Al Feiha, de Jorge Simão, perdeu no terreno do Al Taawon (1-0).

O marroquino Hamdallah Abderrazak, aos sete minutos, colocou os visitados em vantagem, na transformação de uma grande penalidade, dilatada em cima do intervalo, pelo brasileiro Giuliano (45+2), já depois de Al Amri Saleh ter feito o empate, aos 19.

No segundo tempo, Adam Abdulfattah (72) fez o terceiro, mas, em tempo de compensação, Al Hazzaa (90+2), encurtou distâncias, que não impediu a equipa do ex-treinador do Benfica de manter o segundo posto, agora 64 pontos, menos oito do que o líder isolado Al Hilal, que também venceu nesta ronda.

Já o Al Feiha, com Arsénio no onze titular, ficou sem Neto devido a expulsão, aos 69 minutos, e no período de descontos, aos 90+3, acabou por perder o encontro, graças ao tento de Al Sahlawi. Ricardo Machado foi lançado de início no Al Taawon.

Na luta pela permanência, o Al Fehia continua em zona perigosa, no 14.º lugar, com 32, menos três do que o adversário de hoje.