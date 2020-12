Al Nassr de Rui Vitória volta a perder e afunda-se no campeonato saudita

O treinador português Rui Vitória voltou a perder esta quinta-feira no campeonato da Arábia Saudita e sofreu a quinta derrota em seis jogos, na visita ao Abha (11.º classificado), por 2-1.

A equipa do Al Nassr, que Rui Vitória assumiu em janeiro de 2019, duas semanas depois de ter sido despedido do Benfica, esteve a vencer por 1-0, com golo de Ayman Yahya, aos 19 minutos, mas um 'bis' de Carlos Strandberg deu a vitória aos da casa.

Na segunda parte, o avançado sueco igualou aos 55 e fez o 2-1 aos 69 minutos.

Com a derrota desta quinta-feira, de jogo em atraso da sexta jornada, o Al Nassr é 15.º e penúltimo classificado, com apenas cinco golos marcados e nove sofridos, num campeonato que venceu em 2018/19, na época de estreia de Rui Vitória, e foi segundo em 2019/20.

Esta temporada, a Liga é liderada pelo Al-Shabab, equipa treinada pelo também português Pedro Caixinha.

À frente do Al Wheda (13.º) está o técnico Ivo Vieira, e do Al-Batin (nono) José Garrido.