Al Nassr empata com Inter Milão em particular no Japão

O Al Nassr empatou 1-1 frente ao Inter Milão, esta quinta-feira, num jogo particular realizado no Japão, no Yanmar Stadium Nagai, naquele que foi o segundo empate consecutivo dos sauditas. Cristiano Ronaldo, que saiu aos 46 minutos, continua em branco nesta pré-época.

O conjunto comandado por Luís Castro começou a vencer aos 23 minutos por Abdulrahman Ghareeb, a passe de Talisca, e o Inter respondeu logo antes do final da primeira parte aos 44’ com um golo do italiano Davide Frattesi, fechando assim o marcador de uma partida caracterizada por uma segunda parte sem grandes incidências.

Dos 6 jogos disputados, o emblema da Arábia Saudita venceu dois, empatou dois e foi derrotado também por duas ocasiões.