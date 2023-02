Al Nassr não olha a milhões para juntar David Silva e Busquets a Cristiano Ronaldo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de concretizar a chegada de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr tem-se mostrado disposto a abrir (ainda mais) os cordões à bolsa para renovar o plantel da equipa. Desde Espanha, chega a informação de que o clube saudita estará interessado em contratar Sergio Busquets (Barcelona) e David Silva (Real Sociedad), dois médios experientes com um palmarés invejável.

Segundo o jornal 'Relevo', o Al Nassr terá aliciado o médio defensivo do Barcelona - que está em final de contrato com os culés - com uma proposta de 18 milhões de euros por ano de salário, oferecendo ao internacional espanhol um contrato válido por dois anos.

Já sobre David Silva, o 'Mundo Deportivo' adianta que o clube de Riade estará interessado em avançar para a sua contratação no próximo verão, altura em que já não estará contratualmente ligado à Real Sociedad - termina contrato a 30 de junho.



A concretizarem-se os dois negócios, o Al Nassr poderia formar um meio-campo com Busquets, David Silva e Talisca na próxima temporada.