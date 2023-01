Al-Nassr não vai além de um nulo diante do Al-Shabab

O Al-Nassr, atual líder do campeonato da Arábia Saudita, empatou este sábado (0-0) na deslocação até ao vizinho e rival Al-Shabab, em jogo a contar para a 13.ª jornada da prova.

Ainda sem Cristiano Ronaldo entre os eleitos, a formação orientada pelo espanhol Rudi Garcia - que alinhou com o ex-benfiquista Anderson Talisca a titular o ex-portista Vincent Aboubakar no banco de suplentes - não conseguiu levar a melhor sobre o 3.º classificado e permitiu uma reaproximação do Al-Ittihad FC, de Nuno Espírito Santo.

Com este resultado, o Al-Nassr mantém a liderança da tabela classificativa, somando agora 30 pontos, enquanto que o Al-Shabab é 3.º colocado, com 27 pontos. Já o Al-Ittihad FC segue no segundo posto, com 28 pontos.